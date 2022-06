Fernanda Souza fala sobre autoconhecimento e namoro com amiga de infância: 'Transformações amorosas'

Após assumir namoro com amiga de infância, Fernanda Souza fala sobre como foi descobrir esse amor. Foto: Instagram/@fernandasouzaoficial

Em abril deste ano, Fernanda Souza assumiu seu namoro com Eduarda Porto, sua amiga de infância. O anúncio foi feito em seu perfil no Instagram, mas desde então ela tem mantido o relacionamento mais privado, sem muitas publicações nas redes sociais.

Para a revista Harper's Bazaar Brasil, a atriz contou como foi a descoberta desse amor, que aconteceu depois de uma longa jornada de autoconhecimento.

"Foi por causa do autoconhecimento que eu entendi o quanto falar sobre esse assunto me faz bem, iluminou completamente a minha relação com a minha família, e até me ajudou a acolher a descoberta de um novo amor. O tempo investido em olhar pra dentro traz transformações amorosas e potentes. Quando você se conhece e se ama, você banca quem você é", revelou.

Fernanda conta que essa busca começou em 2019, antes da pandemia, e a ajudou a compreender diversos pontos em sua vida.

"Desde o meu período sabático, em 2019, fui, naturalmente, entrando em uma jornada de autoconhecimento - ferramenta mais potente na hora de você cuidar da sua saúde mental. Estudar me faz compreender que o que aprendo sobre mim, me ajuda muito a entender como agir em relação à cada coisa, em todas as esferas da minha vida", disse.

No dia a dia, a atriz usa algumas ferramentas para continuar explorando seu interior. Ela conta que os exerícios para mente começam logo pela manhã: "Vou treinando todos os dias o meu foco, esse processo de aquietar e silenciar a mente. Mas também permito que ela fale comigo porque nesses primeiros minutos tenho muitas ideias – desde coisas do dia a dia até insights de projetos, que anoto pelo telefone ou em um caderninho".

Fernanda Souza também escuta solfejos "com uma frequência vibracional que trabalha a minha pineal" – uma glândula do nosso cérebro também conhecido como nosso terceiro olho, importante para a conexão espiritual.

Pouco mais de três anos do início deste processo, ela se sente pronta para voltar aos programas de TV: "Trabalhei durante muito tempo para conquistar o que precisava, o que queria dar à minha família… Chegou determinado momento em que quis trabalhar em mim. Quando senti que já estava mais à vontade para voltar para o entretenimento, aceitei a proposta da Netflix para apresentar o Iron Chef Brasil".

"Um dos motivos que me fez participar é que poderia provar todos os pratos", brincou sobre o reality gastronômico da plataforma de streaming, que ainda não tem data de lançamento confirmada.

Fernanda Souza tem dias intensos, repleto de reuniões, treinos e horários de estudo, e chega em sua casa por volta das 19h - que é o momento para relaxar, lendo um livro ou assistindo algo na televisão. A atriz conta que também aproveita para alongar, mas nem sempre sozinha. "Quando meu dia seguinte está menos cheio, vou dormir na casa da Duda", comentou.