Fernanda Souza estraga sua própria festa surpresa

Fernanda completou 33 anos no último domingo, 18 Foto: Globo/Pedro Curi

No último domingo, 18, Fernanda Souza completou 33 anos. Quando foi ao teatro para a apresentação de sua peça Meu Passado Não Me Condena, no sábado, 17, a atriz chegou 20 minutos antes do esperado a encontrou sua equipe preparando uma festa surpresa para ela.

"Eu estraguei minha surpresa, da minha 'festa surpresa'. Eu cheguei no teatro 20 minutos antes do combinado e eles não tinham terminado ainda. Agora eu tô aqui esperando minha surpresa ficar pronta", disse Fernanda em um vídeo, postado no Instagram. "Eu estrago minha própria festinha, isso não vale."

A equipe da atriz decorou a camarim com balões e colou na parede as fotos postadas por Fernanda no Instagram.

No dia de seu aniversário, ela também aproveitou para mudar o visual. Fernanda cortou o cabelo e adotou a franja. "Novo ano, novo eu", escreveu em suas redes sociais.