Fernanda Paes Leme revela que perdeu virgindade com Paulinho Vilhena

Os atores Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena Foto: Instagram/@fepaesleme/@vilhenap

Fernanda Paes Leme e Paulinho Vilhena tiveram papeis marcantes no seriado Sandy & Júnior, entre 1999 e 2002. O ator fazia par romântico na série com a cantora mas, na vida real, saia com Fernanda.

"Perdi a virgindade com ele (Paulinho), com 17 anos, quando a gente fazia o seriado. A gente era amigo, eu era super afim dele e ficava com ele desde o começo da série. A gente ficava, mas era aquela coisa, eu era virgem...e eu disse, o dia que quiser eu te aviso. foi praticamente agendada minha perdida da virgindade", declarou Fernanda Paes Leme, em entrevista a Theodoro Cochrane no YouTube.

Ela deu mais detalhes sobre aquele dia: "Sai da escola, ele morava na rua da minha escola. Daí, fiz a prova, saí da escola, mochilinha e fui: 'Oi, seu José, to indo ali perder a virgindade com Paulinho Vilhena'. Já estava muito segura e preparada, não tinha aquela tensão. Era uma pessoa que eu sabia que me queria bem. A gente não era namorado oficial, mas eu também não tinha esse tipo de sonho. E aí foi isso, perdi a virgindade e foi tão legal", lembra.

No vídeo de estreia do canal “Téte a Theo”, ela contou sobre o ensaio para a revista Playboy, em 2005, e a primeira cena de sexo que fez na televisão, na minissérie Um Só Coração, um ano antes, na Globo. "Era assim: 'cena 1, Eliza e Fernão transam'. Falei: 'Ah, legal'. Chegou no set, o Herson Capri foi um 'lorde', o melhor par romântico na história da minha carreira, são 20 anos, todo mundo preocupado, pois eu era uma menina de 19 anos. Eu ficava de joelhos e nem encostei nele. Ele é muito profissional, mas eu tive uma crise de riso", lembra.

Para não parar a cena, Fernanda conta que escondia a cabeça no travesseiro para rir, enquanto Herson continuava a cena normalmente.

No fim da entrevista, Theodoro pediu os dados de nascimento de Fernanda para o pai, Zeca Cochrane, que é astrólogo há 40 anos, fazer uma previsão. A atriz quis saber sobre o futuro profissional dela.

