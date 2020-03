Fernanda Paes Leme recebe comida de vizinhos durante a quarentena

A atriz Fernanda Paes Leme, que está com coronavírus há uma semana. Foto: Instagram/@fepaesleme

Fernanda Paes Leme completou uma semana de quarentena nesta quarta-feira, 18. Porém, a confirmação de covid-19 para ela só veio na segunda-feira, 16. A atriz também esteve no casamento da irmã da influenciadora digital Gabriela Pugliesi, na Bahia, e cumpria o isolamento preventivo desde então.

Agora, Fernanda decidiu dar detalhes sobre os sintomas do coronavírus e o que tem feito durante a quarentena.

Uma das curiosidades foi um momento de solidariedade dos vizinhos de Fernanda, que deixaram bolo, sopa e cachorro quente do lado de fora do apartamento dela. “Aquela estava uma delícia, tia! Amanhã tem estrogonofe, que delícia”, diz Fernanda para uma das vizinhas que levou comida para ela. O vídeo foi compartilhado nos stories do Instagram.

Fernanda também falou que está se sentindo melhor agora, mas sintomas como coriza e mal estar são persistentes. A atriz alertou para a disseminação desenfreada do coronavírus e pediu para que os seguidores sigam as recomendações sanitárias e façam quarentena.