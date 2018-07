Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank relembram desentendimento no passado

Giovanna Ewbank falou que sentia muito ciúmes de Fernanda Paes Leme com Bruno Gagliasso. Foto: YouTube/Gioh

Giovanna Ewbank publicou um vídeo em seu canal do YouTube em que conversa com Fernanda Paes Leme. Hoje, as duas são muito amigas, mas nem sempre foi assim e Giovanna tinha muito ciúmes da atriz porque ela era amiga de Bruno Gagliasso.

"Há uns seis anos, a gente não se dava muito bem", contou Giovanna, e Fernanda falou: "Não se dava bem, você foi legal né? A gente não se suportava. Mas quem não me suportava era você. Você que plantou, alguém começa a falar mal de você, te destruir, você vai gostar?".

Giovanna explicou que Fernanda sempre foi melhor amiga de Bruno Gagliasso, e que Fernanda "mandava na casa de Bruno, subia no quarto dele, tinha intimidade", só que isso a incomodou. "Vamos começar a baixar a bola dela. E aí começou a acontecer algumas situações chatinhas, porque eu era insegura em relação a eles, a Fe sempre foi muito confiante, poderosa, e eu me sentia mal perto dela. E comecei a meio que afastar os dois sem querer querendo", falou Giovanna.

Fernanda disse que, com isso, ela perdeu seu grupo de amigos e que foi muito difícil. "Eu fiquei muito sem chão, eu tive que fazer outras amizades, o Bruno era meu melhor amigo. Eu tinha uma 'pinimba' com você, mas eu fiquei muito triste com ele quando ele permitiu isso, porque cara, a gente era melhor amigo. As vezes, quando você não estava, ele era mais ele comigo, mas com você ele ficava de coleguismo", relembra.

Então os dois se afastaram de vez e Fernanda disse que o tempo iria se encarregar. Algum tempo depois, Bruno foi até a casa da amiga pedir para morar com ela, porque Giovanna tinha dito que não o queria mais em casa. "Abri a porta e disse: 'Entra, Bruno'".

Depois de alguns meses, Giovanna e Bruno reataram o namoro e, aos poucos, ela e Fernanda começaram a ter uma relação melhor e, hoje, ela é muito amiga do casal e as duas garantem que tudo ficou para trás. "Hoje a gente é família, a gente se ama muito muito", falou Giovanna.

A conversa completa pode ser assistida no vídeo abaixo: