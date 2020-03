Fernanda Paes Leme é diagnosticada com o novo coronavírus

Fernanda Paes Leme durante a quarentena, isolada em casa, devido ao novo coronavírus. Foto: Instagram / @fepaesleme

Fernanda Paes Leme confirmou que foi infectada pelo novo coronavírus, após receber o resultado positivo do teste na manhã desta segunda-feira, 15. A atriz foi uma das pessoas que foram ao casamento de Marcela Minelli, irmã de Gabriela Pugliesi, em 7 de março, na cidade de Itacaré, no sul da Bahia.

A cerimônia milionária ficou conhecida como um foco de disseminação da doença.

"Vocês acompanharam meus dias em quarentena, isolada em casa, por estar com suspeita de ter sido infectada pelo coronavírus durante um evento no fim de semana passado. Fiz o teste e hoje recebi a resposta. Positivo", escreveu no Twitter, após sentir febre nos últimos dias, um dos sintomas da doença.

"Agora vou continuar meu tratamento e tudo vai se acertar. Me sinto forte e disposta, apesar de tudo. Mas essa doença é um grande risco, principalmente para pessoas de mais idade", revelou.

Fernanda Paes Leme ressaltou ainda que o novo coronavírus é um problema social e que seu isolamento voluntário é em prol de quem pertence ao grupo de risco da doença: idosos, pessoas com doença respiratória crônica, insuficiência renal crônica, fumantes diabéticos e hipertensos.

"Não é sobre mim, Fernanda Paes Leme, é sobre meus pais, minha avó, seus avós, seus vizinhos idosos, é sobre pessoas que podem ter complicações que vão muito além de uma febre, tosse e tédio de ficar em casa. Precisamos ser responsáveis principalmente com o próximo", alertou.

Fernanda também aproveitou para conscientizar a população sobre a importância de se precaver da Covid-19. "Sei que a galera vai pegar ônibus, metrô, avião porque precisa e vai se expôr porque precisa. Então você, que está saudável, que pode evitar sair de casa, que pode evitar que seus funcionários saiam de casa, faça isso, pelo bem de todos", aconselhou.

Marcos Mion, Kéfera, Matheus Mazzafera, Otaviano Costa, Marisa Orth e outras personalidades demonstraram apoio à artista pelo Instagram. Confira o relato dela na íntegra: