Fernanda Montenegro responde petição para participar de 'Animais Fantásticos 3'

A atriz Fernanda Montenegro na 43ª Mostra Internacional de Cinema, em 18 de outubro Foto: Christina Rufatto / Estadão

A atriz Fernanda Montenegro usou sua conta no Instagram nesta quinta, 14, para agradecer aos fãs por um abaixo-assinado pedindo que ela participasse do terceiro filme de Animais Fantásticos e Onde Habitam, que se passará no Rio de Janeiro da década de 1930.

Os admiradores queriam que Fernanda interpretasse a líder política dos bruxos, como presidente do Ministério da Magia, órgão da franquia de J.K. Rowling equivalente à presidência de um país. A petição reuniu quase cem mil assinaturas.

Em seu post, a artista agradeceu aos fãs pelo carinho, mas informou que não poderia participar do longa: "cabe a mim avisar que estou com a agenda repleta em 2020. Grande abraço pela iniciativa de tantos amigos".

As gravações do próximo Animais Fantásticos e Onde Habitam, derivado de Harry Potter, irão começar em 2020, com lançamento previsto para 2021. O elenco do filme inclui os atores Eddie Redmayne, que vive o protagonista Newt Scamander; Jude Law, que interpreta o professor Alvo Dumbledore e Johnny Depp, que vive o vilão Gellert Grindelwald.

Fernanda Montenegro completou 90 anos no mês passado e foi homenageada na 43.ª Mostra Internacional de Cinema, com a exibição do filme Central do Brasil, filme que lhe rendeu uma indicação ao Oscar.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais