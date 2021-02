Fernanda Montenegro e outros famosos comemoram a imunização contra covid-19

Fernanda Montenegro, 91, compartilhou nas redes sociais um vídeo recebendo a vacina contra covid-19 Foto: Reprodução Instagram/@fernandamontenegrooficial

Começou nesta sexta-feira, 5, a vacinação contra covid-19 para pessoas a partir de 90 anos. A ação foi um alívio para os artistas Fernanda Montenegro, Laura Cardoso, Lima Duarte e Elza Soares, que comemoraram a imunização em suas redes sociais.

A atriz Fernanda Montenegro, 91, compartilhou um vídeo sendo vacinada e agradeceu aos pesquisadores e ao sistema público de saúde. "Meu agradecimento à Fiocruz e seus pesquisadores incansáveis, ao SUS e seus colaboradores, aos postos de saúde da prefeitura do Rio de Janeiro. Obrigada a todos os envolvidos."

Aos 93 anos, a atriz Laura Cardoso também exibiu seu cartão da campanha de combate à covid-19. No perfil da Central Laura Cardoso, a legenda da foto diz: “Laura foi vacinada hoje (6)! Que alegria! Viva a ciência!”.

Lima Duarte, 90, recebeu a vacina nesta sexta-feira, 5, em Indaiatuba, município de São Paulo, e comemorou nas redes sociais. "Enfim, vacinado! Tantas coisas eu passei ao longo dos meus quase 91 anos. Batalhas pessoais e profissionais, período de ditadura e repressão, e o mais recente: o isolamento e a luta pela vida diante de um inimigo invisível aos nossos olhos. Uma pandemia que nos trouxe a incerteza do que aconteceria nos próximos dias e meses. Mas a ciência venceu! Estamos tendo a oportunidade de ter a esperança de um recomeço e de dias melhores. E que essa esperança possa ser para TODOS!".

Elza Soares faz ‘textão’ cheio de esperança

A cantora Elza Soares, 90, postou no seu Instagram a foto do momento da vacinação, segurando a bandeira do Brasil, e escreveu um ‘textão’ celebrando a vitória da ciência.

"V.A.C.I.N.A.D.A. Com o coração cheio de esperanças, o braço pronto para receber a vacina em prevenção ao coronavírus, a bandeira do meu Brasil nas mãos, o pensamento em cada brasileiro que ainda aguarda sua vez chegar e sem furar a fila da vacinação. Precisamos imunizar toda a nossa população. Nossa gente merece ter o mesmo direito à vida que qualquer um de nós”, escreveu.

“Estou aqui pra comemorar esse feito da ciência, que menos de um ano depois do decreto de pandemia pela OMS [Organização Mundial da Saúde], nos presenteia com a vacina para uma doença antes desconhecida, desafiadora e que ceifou a vida de tanta gente. A ciência venceu o medo, o negacionismo e a desinformação”, disse Elza, que agradeceu cientistas, profissionais da saúde e servidores públicos que trabalharam nessa conquista.

A cantora também agradeceu ao seu empresário Pedro Loureiro e à sua neta, a produtora Vanessa Soares. “Não foi fácil, gentem. Não foi nada fácil, eu sei e por isso, meus respeitos aos dois, que garantiram as condições para que eu continuasse produzindo e trabalhando muito, como trabalhei em 2020 todo”.

“Vou carregar pra sempre comigo essa foto maaaara, feita pela Denise Ricardo do momento em que uma seringa cheia de esperança rompeu a pele do meu braço e fez correr vida em meu sangue, pelas mãos abençoadas de um profissional da saúde”, finalizou Elza Soares.

Retiro dos artistas imunizados

Os moradores do Retiro dos Artistas, no Rio de Janeiro, foram imunizados no dia 20 de janeiro. O lar de idosos abriga celebridades de todo o Brasil, como Zezé Motta, Paulo César Pereio, Ana Terra e Stepan Nercessian. A atriz Solange Couto, 64, também foi imunizada pois mora no local com a sua mãe.

Zezé Motta também comemorou a vacinação nas redes sociais. "Obrigada meu Deus, devidamente vacinada, CoronaVac, Instituto Butantan, Fiocruz, o meu muito obrigada. Aos 76 anos, hoje, agora, este momento, é um dos mais marcantes na minha vida dura porém cheia de sabor", escreveu. "Fui vacinada no Retiro dos Artista, instituição que com muito orgulho sou vice-presidente. Hoje no Retiro os nossos 57 residentes foram devidamente vacinados."