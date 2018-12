Fernanda Lima processa Eduardo Costa e pede indenização na Justiça

Eduardo Costa e Fernanda Lima Foto: Instagram / @eduardocosta | Paulo Belote / Globo / Divulgação

A apresentadora Fernanda Lima está movendo um processo na Justiça contra o cantor Eduardo Costa pedindo indenização por danos morais e direito de imagem.

A confusão entre os dois começou após a apresentadora fazer um discurso incisivo sobre o conservadorismo durante o Amor & Sexo que foi ao ar em 6 de novembro.

Na ocasião, Fernanda foi chamada de "imbecil" (entre outras ofensas) por Eduardo Costa, que também afirmou, por meio de seu perfil no Instagram: "a mamata vai acabar, a corda sempre arrebenta pro lado mais fraco e o lado mais fraco hoje é o que ela está".

Posteriormente, o cantor voltou atrás e pediu desculpas. No dia 30 de novembro, Costa foi entrevistado pelo Conversa com Bial, da Globo, mesma emissora em que Fernanda trabalha, e pediu desculpas por meio de um vídeo.

O E+ entrou em contato com a assessoria de Eduardo Costa, que informou que "o departamento jurídico do cantor está ciente do processo e tomando as devidas providências. O Eduardo não vai comentar o assunto."

Procurada, a assessoria de Fernanda Lima não enviou uma resposta até o momento publicação desta matéria.

O processo corre na 24ª Vara Cível do Rio de Janeiro. Confira mais detalhes abaixo: