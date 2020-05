Fernanda Lima fala sobre saúde do pai, internado após contrair coronavírus

Fernanda Lima disse que o pai já está curado da covid-19, mas segue internado Foto: Instagram/@fernandalimaoficial

A apresentadora Fernanda Lima deu uma atualização do estado de saúde do pai após ser questionada por um seguidor no Instagram nesta quarta-feira, 27. Cleomar Lima foi internado e testou positivo para o novo coronavírus. Segundo ela, apesar de estar curado da covid-19, ele segue com um estado de saúde delicado.

“Ele está lutando para viver. A situação é muito grave e delicada ainda, apesar de não ter mais a covid-19. Muito triste mas não perdemos a fé”, disse a apresentadora após um seguidor perguntar sobre o estado de saúde do pai em uma publicação feita por ela. Fernanda também agradeceu pelos fãs se mostrarem preocupados com o estado de saúde dele.

Em 30 de abril, Fernanda fez uma publicação em que revelou o estado de saúde do pai, e comentou que a última vez que conversou com ele foi em 30 de março: “ele isolado num quarto de hospital com covid-19. Parecia sereno, ainda assim senti um certo medo no fundo de seu olhar, embora ele disfarçasse para eu não perceber”.

No texto da publicação ela também fez um apelo para ele: “reage pai”. Fernanda agradeceu pelos comentários desejando a melhora do pai, e seu marido, Rodrigo Hilbert, também comentou na publicação: “reage Pezão! Te amamos muito!”.

