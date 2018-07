Fernanda Gentil se emociona com apresentação do filho Lucas

Fernanda Gentil e seu filho Lucas Foto: instagram.com/gentilfernanda

Na tarde desta quinta-feira, 25, Fernanda Gentil se emocionou com a apresentação de flauta na escola de Lucas, seu afilhado que ela considera - e cuida - como se fosse filho.

A turma tocou a Tema da Vitória, música relacionada ao ex-morotista de Fórumla 1, Ayrton Senna. É a mesma canção de abertura do Esporte Espetacular, programa do qual Fernanda é apresentadora. Em seu Instagram, ela escreveu: "Chorei na apresentação do Lucas na escola que tocou de flauta o tema do programa que apresento , sim claro ou com certeza absoluta?"

Veja trecho da apresentação:

Chorei na apresentação do Lucas na escola que tocou de flauta o tema do programa que apresento , sim claro ou com certeza absoluta? Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil - Oficial (@gentilfernanda) em Mai 25, 2017 às 12:13 PDT

Lucas é afilhado de Fernanda Gentil, mas após a morte da mãe dele, uma das melhores amigas da apresentadora, ele passou a ser tratado como filho. Lucas agora tem a guarda dividida entre Fernanda e o pai biológico.