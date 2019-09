Fernanda Gentil se declara no aniversário da namorada Priscila Montandon

A apresentadora Fernanda Gentil e a namorada Priscila Montandon. Foto: Instagram/@gentilfernanda

Fernanda Gentil aproveitou que nesta quarta-feira, 4, é o aniversário da namorada Priscila Montandon para fazer uma declaração de amor à companheira. No texto, publicado com legenda de uma foto das duas no Instagram, a apresentadora

"Resolvi escrever, para deixar dito, escrito, registrado hoje, no seu aniversário, que você nunca vai saber o quanto eu te amo. Não por você não merecer saber, mas por eu não saber medir", disse Fernanda.

A apresentadora relatou pequenos detalhes do relacionamento delas e disse que o amor que sente por Priscila "não cresce a cada dia, ele multiplica todos os dias". Fernanda também reafirmou que quer ter filhos com a namorada.

"Feliz aniversário, meu amor. Sorte a minha viver pra poder te ver vivendo. Mais sorte ainda acordar pra te ver completando mais um ano hoje", disse ela no final da declaração.

Confira a publicação na íntegra abaixo: