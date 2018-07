Fernanda Gentil publica primeira foto ao lado da namorada

Fernanda Gentil e Priscila Montandon em viagem à Grécia Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista Fernanda Gentil publicou sua primeira foto ao lado da namorada, Priscila Montandon, na madrugada desta terça-feira, 18, em seu Instagram.

As duas aparecem sorridentes na imagem e Fernanda usou uma mensagem nostálgica para relembrar os dias de descanso que curtiu ao lado de Priscila na Grécia.

"#tbt mesmo sendo segunda em alguma ruela linda grega", escreveu a apresentadora do Esporte Espetacular, encerrando o texto com um emoji em formato de coração.

Fernanda assumiu seu namoro com Priscila em setembro, mas elas estão juntas há quase quatro meses.

"Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz. Tenho apenas um recado, e é para os meus filhos, que mais cedo ou mais tarde podem ler ou ouvir tudo por aí: Lembrem de não se importarem com tudo o que dizem sobre nossa vida _ o que vale é que a mamãe fala com vocês em casa, olhando nos seus olhos. Não é o que vestimos que muda quem somos, e sim o que fazemos. Lembrem também, sempre, do nosso amor, que não tem cor, sexo ou raça. Amo vocês", disse a apresentadora ao jornal O Globo.