Fernanda Gentil publica foto com ex-marido e escreve sobre a criação do filho

Fernanda Gentil e Matheus Braga se separaram em abril de 2016 e, atualmente, a apresentadora namora a jornalista Priscila Montandon. Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

A jornalista Fernanda Gentil publicou uma foto em seu Instagram com um relato bastante elogiado sobre a criação do filho, Gabriel, de pouco mais de um ano e meio de idade.

Na celebração do Dia da Família na escola do pequeno, Fernanda e o ex-marido, Matheus Braga, participaram de atividades e posaram para uma foto com o filho. "Hoje, no dia da família na escola, alguém foi todo orgulhoso chamando mamãe e papai pra mostrar os trabalhinhos, os videos, as brincadeiras e novidades. Alguém tava bem feliz de dividir o mundinho dele com a gente", escreveu.

"Alguém mostrou que a paz tem valido a pena... que tudo valeu a pena. E outros dois alguéns, modéstia à parte, estão de parabéns. Por fazermos o nosso, pelo nosso e com o nosso. Sem nos importarmos com como a maioria faz ou se comporta. Sem ter que seguir padrões. Sem ter que odiar só por não estar junto. Sem ter que respingar nos pequenos o que acontece no mundo dos grandes. Nossa lei, nossa 'maioria', nosso padrão, a gente que faz", continuou a apresentadora.

Fernanda, que atualmente namora Priscila Montandon - as duas inclusive moram juntas - ainda afirmou no texto que espera que pais e mães separados possam encontrar um caminho 'por onde começar' na criação dos filhos, assim como ela e Matheus encontraram. A apresentadora foi bastante elogiada por seus seguidores nos comentários.

