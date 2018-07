Fernanda Gentil homenageia colegas que morreram em queda de avião da Chapecoense

Fernanda Gentil assumiu que terá dificuldades para apresentar o 'Esporte Espetacular' do próximo domingo Foto: Reprodução/Facebook

Fernanda Gentil publicou no final da tarde desta terça-feira, 29, um texto sobre a morte dos colegas de trabalho Gui Van der Laars, o Ari Junior e o Guilherme Marques na queda do avião que levava a delegação da Chapecoense para o jogo de decisão da Copa Sul-Americana, na Colômbia. 'O Esporte Espetacular desse domingo vai ser o programa mais difícil da minha vida', escreveu a jornalista no Facebook.

A apresentadora descreveu como era cada um dos colegas na redação e contou que Laars, produtor da TV Globo, que faleceu com 43 anos, tem dois filhos e um terceiro deve nascer em menos de um mês.

Gentil também lamentou a morte das 71 pessoas que estavam no voo e lembrou a dor dos familiares. "Mais uma vez a vida fez planos pra gente", afirmou.

Leia o depoimento completo: