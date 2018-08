Fernanda Gentil finalmente vai a show de Sandy

A apresentadora da TV Globo Fernanda Gentil. Foto: João Cotta/ TV Globo/ Divulgação

Fernanda Gentil sempre foi fã declarada de Sandy. Por diversas vezes publicou declarações de amor e amizade à cantora. Finalmente neste sábado, 26, a apresentadora do Esporte Espetacular, da TV Globo, foi conferir o show da cantora no Vivo Rio, zona sul do Rio de Janeiro.

Sandy estreou em nova turnê intitulada Nós Voz Eles. Empolgada, Fernanda Gentil postou uma foto no perfil oficial dela no Instragram ao lado da cantora, dizendo que é uma inspiração: "Sempre falei dela em tom de brincadeira em relação à nossa amizade. A verdade é que eu queria mesmo, desde sempre, que fôssemos muito amigas, que a gente morasse perto ou saísse juntas. Coisa de fã...quem é fã entende admirar, aplaudir aquele que, por algum motivo, te inspira".

Fernanda Gentil lembra dos tempos de adolescência, quando a dupla Sandy e Júnior marcou a vida dela: "Não sei o motivo pelo qual me identifiquei, acho até que eu sou muito 'doidinha' pra ela, mas ela com o irmão dela sempre pautaram a minha adolescência. E hoje, pelo meu trabalho, tenho a oportunidade de falar às vezes, encontrar muito às vezes e ainda assim, aplaudir todas as vezes". Além da foto, a apresentadora fez uma série de vídeos no Instagram Stories dela, com momentos mais marcantes do show de Sandy: "10 minutos de show e já chorei", declarou.