Fernanda Gentil faz declaração para parabenizar namorada

Fernanda Gentil fez declaração à namorada. Foto: Globo/Mauricio Fidalgo

Na madrugada desta terça-feira, 5, Fernanda Gentil fez uma declaração para parabenizar sua namorada, Priscila Montandon, pelo aniversário, e emocionou os seguidores.

"Com você quero sentar numa pedra perto de uma cachoeira e ficar só vendo a água descer, admirar a beleza natural das árvores que se misturam e nos confundem com seus tantos tons de verde. Quero viajar para onde o celular não pega - assim os meninos não vão ter muito mais o que fazer além de ficarem correndo por aí e voltarem às pressas para nos contar o que viram", escreveu Fernanda.

"Quero juntar nossas famílias, tomar seu café da manhã, dividir todas as partes do meu dia com você. Quero encontrar o seu olhar no meu olhar no meio da multidão. Te reconhecer no furacão. Quero a leveza dos nossos dias e a paz da nossa vida. A paz da nossa vida é o que eu quero pra sempre. Ah! Quero te pedir desculpas por ter postado isso 13 minutos depois do fim do seu aniversário, mas é que durante as 24 horas dele eu preferi estar com você. Então, para terminar, eu quero te desejar apenas tudo o que você quiser nessa vida - e tomara que eu esteja incluída nela. Quero também dar parabéns pra você pelo seu dia, e pra mim por ter você. Obrigada. Feliz aniversário, meu amor", finalizou.