Fernanda Gentil fala pela primeira vez sobre o fim de seu casamento

Foto: Reprodução / Instagram

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil falou pela primeira vez sobre a separação de seu ex-marido, Matheus Braga, com quem tem um filho, Gabriel, de 10 meses.

"Percebemos que talvez essa relação já não estivesse tão legal há tempos. Que, talvez, a realização do nosso sonho tenha aberto nossos olhos, e, que, talvez, a gente estivesse passando por cima de um outro imenso sonho: o de ser feliz", disse a jornalista em seu livro, Gentil Como A Gente, de acordo com o jornal Extra.

"Mocinha e Momô foram tão bons juntos que não vão deixar de existir. São tão bons que nada do que foi escrito antes desta página vai ser apagado. Tá feito. Tá registrado. Tá curtido. Tá vivido", complementou.

Fernanda também fala sobre o dia em que conheceu o ex-marido, em sua festa de 15 anos: "Olhei de rabo de olho: O menino dava um caldo. Moreninho, bonitinho, baixinho. Blusa branca maior do que ele, encostado na quina da sauna. Saí da pista para pegar uma Fanta e percebi que ele me acompanhou com o olhar. Ele estava dando em cima de mim! Até hoje diz que não estava, mas estava sim. O moleque foi a uma festa de 15 anos sem ser convidado e ainda deu em cima da aniversariante".

Por fim, o livro também traz o bilhetinho que seu ex-parceiro havia escrito àquele dia: "Fernanda, apesar de não te conhecer muito bem, te achei muito irada e muito bonita também. Beijos, Matheus 'Teteu'".