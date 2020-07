Fernanda Gentil estreia no ‘Encontro’: ‘a alma a adrenalina já levou’

Fernanda Gentil apresentou o 'Encontro com Fátima Bernardes' pela primeira vez Foto: Rede Globo / Reprodução

A jornalista Fernanda Gentil estreou nesta segunda-feira, 13, como apresentadora do Encontro com Fátima Bernardes, da Rede Globo. Ela ficará à frente do programa até sexta-feira, 17, cobrindo as férias de Fátima, e Patrícia Poeta voltará a assumir a apresentação na semana seguinte.

“Você que está em casa não está acostumado a me receber em casa nesses dias, nesse horário, então nada mais justo do que eu me apresentar”, disse Fernanda no começo do programa. Ela ressaltou que como “mulher e jornalista” tem uma grande admiração por Fátima Bernardes, e que espera que as pessoas “me recebam em casa”.

Depois que o programa terminou Fernanda fez uma publicação no Twitter em que falou um pouco sobre como estava se sentindo: “o que vocês estão vendo é só o corpo, porque a alma a adrenalina já levou”.

Oi gente passando so pra dizer que o que voces estao vendo é só o corpo, porque a alma a adrenalina ja levou mas ja venho aqui falar com vocês beijo te amos. — Fernanda Gentil (@Fernanda_Gentil) July 13, 2020

A jornalista foi elogiada nas redes sociais pelo seu desempenho, com seu nome indo parar nos assuntos mais comentados no Twitter. Na hora de ler alguns tuítes sobre sua apresentação, Fernanda brincou que estava “até nervosa”. Confira alguns comentários:

Merece um programa. Vcs podiam reformar o vídeo show com ela. Entrevistas, falar dos últimos lançamentos de filmes e os bastidores, quem bomba na Net. falar de livros, teatro. Desafios com famosos. — Cris Oficial (@KesiacrisO) July 13, 2020

O programa foi ótimo, vc estava maravilhosa — Roberta | ‍♀️em | (@eli_rsantos) July 13, 2020

A melhor pessoa pra substituir a Fátima no #Encontro é a @Fernanda_Gentil — Boybad (@silvaahotmail) July 13, 2020

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais