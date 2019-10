Fernanda Gentil publica texto sobre sua cachorra idosa: ‘Vocês não são para sempre’; leia 

Fernanda Gentil tem uma cadela de 13 anos que acompanhou o crescimento de sua família. Foto: Instagram / @gentilfernanda

Fernanda Gentil encantou seus seguidores do Instagram ao publicar uma declaração de amor sobre sua cadela de estimação. O animal completou 13 anos nesta quarta-feira, 9, e a apresentadora da Globo relembrou a relação de carinho que cultivou com a pet ao longo dos anos.

"Vocês não são para sempre. Aliás, são para muito menos do que deveria ser. Muito menos do que o tempo que a gente precisa de vocês. Mas é aquilo, né? Vocês já chegam prontos. Já chegam aqui sabendo o que a gente leva a vida inteira pra aprender: a amar de verdade. Acreditar, e cuidar. Ser fiel e leal. E tudo isso sem esperar nada em troca", escreveu.

"Eu só sei que há 13 anos me sinto sortuda e abençoada por ter essa companheira de corpo e alma; por ter você em todas as mil e uma mudanças que essa vida me aprontou", completou.

Fernanda lembrou também que a cachorra acompanhou a gestação de seu filho Gabriel, de três anos, e a chegada de seu afilhado Lucas, de 11, que passou a ser criado por ela após o garoto perder a mãe, com apenas um ano e meio de vida.

"Enquanto eles cresciam, eu via seus pelinhos ficando brancos. Mas, engraçado, nunca te perdi de vista. Isso quer dizer que você sempre esteve - e continua - lá [no coração]: fosse pendurada na minha barriga grávida, dando beijinho no Lucas, protegendo Gabriel no carrinho, flagrada por paparazzis, ou tendo paciência com um bicho de borracha na sua cabeça", afirmou.

Confira as fotos e leia o depoimento na íntegra:

VEJA TAMBÉM: 54 provas de que os cachorros são os animais mais fofos do mundo