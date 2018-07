Fernanda Gentil em foto para a namorada: 'Estou morrendo de saudades'

Fernanda Gentil e a namorada Priscilla Montadon Foto: Reprodução/ Instagram @gentilfernanda

As jornalistas Fernanda Gentil e Priscila Montandon são mesmo o novo casal fofura da internet. Fernanda postou, na madrugada desta sexta-feira, 10, uma foto na qual manifesta o carinho para a namorada.

"Vou aproveitar que tá todo mundo dormindo pra dizer que to morrendo de saudade", escreveu a apresentadora. Em pouco mais de oito horas, a imagem tem mais de 140 mil likes e quase 4,8 mil comentários.

Vou aproveitar que tá todo mundo dormindo pra dizer que to morrendo de saudade❤️... Uma publicação compartilhada por Fernanda Gentil - Oficial (@gentilfernanda) em Mar 9, 2017 às 7:24 PST

Na metade de fevereiro, Fernanda chamou a atenção dos fãs ao responder a um internatura no Twitter que a chamou de "sapatão". Em resposta, ela levou a lesbofobia na esportiva: "Oi, fala". O internatura foi banido do Twitter. Questionada a respeito do assunto pelo Ego, a apresentadora apoiou a empresa.

"Falei 'oi, fala' porque estava curiosa. Concordo com a política do Twitter, não só na web como na vida. Mas é deles saber como vão lidar. Eu não tenho como intervir na política da rede social. Acho que preconceito não tem espaço nem na vida real e nem na virtual".