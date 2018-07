Fernanda Gentil é fotografada pela primeira vez com a namorada

Fernanda Gentil assumiu no 'Esporte Espetacular' o namoro com a jornalista Priscila Montandon Foto: Reprodução/Facebook

Após assumir o namoro cinco dias atrás no 'Esporte Espetacular', a apresentadora Fernanda Gentil foi fotografada pela primeira vez com a namorada Priscila Montandon, de 34 anos. As duas estavam na tarde de ontem, 4, em um restaurante do Baixo Gávea, na Zona Sul do Rio. Segundo o jornal 'extra', Mauricio Gentil, pai de Fernanda, também estava presente.

Veja a reação dos internautas ao primeiro clique do casal:

Namore alguém que olhe para você como Priscila olha para Fernanda Foto: Reprodução Twitter

Ou namore com alguém que olhe para você como Fernada olha para Priscila Foto: Reprodução Twitter