Fernanda Gentil dá a melhor resposta para seguidor que tentou ofendê-la

Fernanda Gentil foi chamada de 'sapatão' por um seguidor do Twitter. Se a tentativa do rapaz foi ofendê-la, ele se deu mal, pois a apresentadora do Esporte Espetacular deu uma simples resposta que acabou se transformando no meme do dia.

Leia também: Fernanda Gentil é fotografada na praia com a namorada

"Oi, fala", foi a resposta de Fernanda, que deixou a internet enlouquecida. Até o momento, a mensagem já conta com 33 mil curtidas, 24 mil reposts e 1,1 mil respostas.

Veja a resposta da apresentadora ao comentário ofensivo de seu seguidor:

Fernanda assumiu o namoro com a jornalista Priscila Montandon em setembro de 2016. Desde então, ela tem recebido diversas mensagens de apoio de seus fãs. Eventualmente surge um comentário negativo, que ela sempre ignora. Desta vez, ela respondeu e desconcertou seu agressor.

@Fernanda_Gentil só porque você falou comigo , agora estão todos comentando. São todos oportunistas !! Deveriam é está trabalhando isso ! — Antonio Ribeiro (@Antonio08345923) 13 de fevereiro de 2017

Seus seguidores, que se divertiram com sua espontaneidade, aproveitaram para ironizar o rapaz que tentou ofender Fernanda. Veja:

@Antonio08345923 Na clínica psiquiátrica que você tá deixam usar internet? NOSSA!!!!! — Yoran Gabriel Melo (@yorangabriel) 13 de fevereiro de 2017

@Fernanda_Gentil te amo mulher kkkkk pisa mais — charlie agron (@achelecharlie) 13 de fevereiro de 2017

@Fernanda_Gentil eu depois desse tweet kkkkkkkkkkkkkkkkkk mano do céu, eu te venero pic.twitter.com/xwq6PFTcSX — aninha (@oitngreysa) 13 de fevereiro de 2017