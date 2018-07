Fernanda Gentil comemora aniversário de 1 ano do filho com mensagem emocionada

Fernanda Gentil e o filho, Gabriel Foto: Reprodução/Instagram

A jornalista e apresentadora Fernanda Gentil publicou um texto enorme, e muito emocionado, parabenizando o pequeno Gabriel, que completou seu primeiro ano de vida neste domingo (28).

O menino é fruto do relacionamento de Fernanda com Matheus Braga, de quem se separou no início deste ano.

Na mensagem publicada pela jornalista, ela az votos de felicidade ao filho. Veja abaixo um trecho do texto que ela escreveu:

"Que ele brinque, dance, ria. Que estude o suficiente para se dar bem na vida, mas não exagere a ponto de não ter tempo de jogar bola. Que não se assuste com essas coisas tristes que acontecem por aí. Mas que tenha força e coragem para fazer a parte dele e tentar melhorar o mundo, pelo menos um pouquinho."

Fernanda também postou uma foto da festa do filho com o ex-marido, Matheus Braga, e o afilhado, Lucas. "Que tenhamos muitos muitos muitos outros como o de ontem", escreveu a apresentadora, que aproveitou para agradecer a todos os envolvidos na organização da festa.