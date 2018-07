Fernanda Gentil comemora 30 anos em casa de festas infantil

Frase que dá título ao livro de Fernanda ilustrou a decoração e as lembrancinhas da festa Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Fernanda Gentil comemorou o aniversário de 30 anos em uma casa de festas infantil da zona oeste do Rio. O evento, realizado na quarta-feira, 23, teve decoração especial com a frase "Gentil como a gente", mesmo título do livro da jornalista da TV Globo, e bonecos da aniversariante com o afilhado Lucas, criado por Fernanda há sete anos, e o filho Gabriel, de um ano.

Para a data, foram preparados diversos tipos de guloseimas, como bem-casados, biscoitos, brownie, cupcakes, pizza e bolo de aniversário. O agito ficou por conta de animadores fantasiados de personagens infantis e de uma banda de pagode, que fez um show ao vivo. Confira as fotos.