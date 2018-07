Fernanda Gentil assume namoro com uma jornalista

Fernanda Gentil e a jornalista Priscila Montandon, nova namorada da apresentadora. Foto: Reprodução

A apresentadora Fernanda Gentil está namorando a jornalista Priscila Montandon, de 34 anos, há três meses, segundo informações do blog 'gente Boa', do jornal O Globo. As duas estiveram recentemente na Grécia.

“Estou só exercendo meu direito de ser muito, muito feliz. Tenho apenas um recado, e é para os meus filhos, que mais cedo ou mais tarde podem ler ou ouvir tudo por aí: Lembrem de não se importarem com tudo o que dizem sobre nossa vida _ o que vale é que a mamãe fala com vocês em casa, olhando nos seus olhos. Não é o que vestimos que muda quem somos, e sim o que fazemos. Lembrem também, sempre, do nosso amor, que não tem cor, sexo ou raça. Amo vocês", disse a apresentadora do Esporte Espetacular.

Gentil está separada do empresário Matheus Braga desde abril.