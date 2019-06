Fergie pede divórcio do ator Josh Duhamel após dois anos da separação

A cantora Fergie. Foto: John Salangsang/AP

A ex-integrante do The Black Eyed Peas, Fergie, pediu divórcio do ator Josh Duhamel na última sexta-feira, 31, após dois anos da separação. As informações são do TMZ.

De acordo com os documentos legais, a cantora, de 44 anos, está pedindo ao juiz para restaurar seu antigo nome (Stacy Ann Ferguson). Ela havia mudado sua identidade para Fergie Duhamel, em agosto de 2013, quando já estava casada com o artista de Transformers por quase cinco anos.

A mulher solicitou também a custódia do filho Axl Jack, de cinco anos.

Em dezembro de 2018, Josh Duhamel, de 46 anos, disse, em entrevista ao podcast Armchair Expert, que quer ser pai novamente e está pronto para ter uma nova família com uma mulher "jovem o suficiente para ter filhos".