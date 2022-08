'Feliz por saber quem eu sou', diz Suzana Alves sobre diagnóstico de TDAH

Suzana Alves, ex-Tiazinha, falou sobre o diagnóstico de TDAH em uma publicação nas redes sociais. Foto: Instagram/@suzanaalvesoficial

Suzana Alves revelou que foi diagnosticada com TDAH, ou seja, transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. No dia do seu aniversário de 44 anos, a atriz publicou um texto sobre a descoberta.

"Aos 43 anos, há dois meses, descobri que tenho TDAH e que é uma condição genética. Eu já venci até aqui sem saber e vou continuar lutando contra tudo o que limita minha caminhada nessa estrada", declarou.

Segundo Suzana, ela sempre foi hiperativa e impulsiva, e tinha dificuldade de controlar "o tempo e suas ações". Ela conta que se sentia frustrada e julgada pelo seu comportamento, mas que o diagnóstico fez com que ela conseguisse compreendê-lo.

"Agora, tenho um diagnóstico. Sigo aliviada e feliz por me aceitar exatamente como Deus me criou. Fácil? Não é, mas feliz por saber quem eu sou de fato, como Deus me fez", disse.

Ela também comentou sobre o tratamento: "Agora é me adaptar às terapias, medicação, novas informações e transformações comportamentais, mas sigo grata pela revelação que Deus me deu diante de um diagnóstico que justificou tanta coisa pra mim".

A atriz finalizou a mensagem agradecendo aos fãs pelo apoio. "Obrigada a cada seguidor e seguidora que me motiva para eu nunca desistir das redes sociais. Amo a vida que Deus me deu, amo ser eu mesma e amo cada um de vocês".