'Feliz por estarmos de volta aos palcos juntas', diz Simone sobre Simaria

Simone e Simaria durante gravação do DVD 'Aperte o Play', ao lado de Luan Santana. Foto: Paolo Paes / Divulgação

Após um período de afastamento por conta da recuperação de uma tuberculose ganglionar de Simaria, a dupla Simone e Simaria se reencontrou nos palcos para a gravação do DVD Aperte o Play na última quarta-feira, 21, em São Paulo.

"Estou muito feliz por estarmos de volta aos palcos juntas e por iniciarmos um novo tempo, uma nova história de nossa carreira, com mais responsabilidade, mais maduras", disse Simone.

A produção contou com participação de Luan Santana na música Consciência Suja, Ludmilla em Qualidade de Vida e Léo Santana, ex-Parangolé, em Liga Liga. Ao todo, serão 13 músicas inéditas e uma regravação.

"É um DVD muito especial, que aconteceu em um momento muito difícil da minha vida, de muito aprendizado e que me trouxe muita evolução espiritual e profissional", afirmou Simaria.

Em seguida, a cantora concluiu: "Sou muito grata a Deus pela oportunidade de ter produzido esse DVD de dentro da minha própria casa, em paz".

Apesar do reencontro, a dupla deve retornar ao palco novamente apenas no dia 31 de dezembro, para um show na cidade de Manaus, no Amazonas.

A previsão é de que Aperte o Play seja lançado no primeiro semestre de 2019.