Feliz aniversário, Gretchen: confira dez fatos sobre a artista

Gretchen comemora 58 anos. Foto: Adriana Moreira/ESTADÃO

Nesta segunda-feira, 29, Gretchen comemora 58 anos de idade. Eba! E, para comemorar o aniversário da rainha dos gifs, o E+ separou dez fatos sobre ela.

1. Sua carreira na música começou no grupo 'As Melindrosas'

Em 1978, Gretchen já se apresentava em programas musicais juntos a suas três irmãs, Sula Miranda, Yara e Paula. O quarteto lançou dois álbuns, mas Gretchen só participou do primeiro - em 1979, ela decidiu seguir carreira solo.

2. Seu nome real é Maria Odete Brito de Miranda

Como é de se imaginar, o nome dela não é realmente Gretchen. O nome artístico foi inspirado do filme brasileiro Aleluia Gretchen, de 1976.

3. Gretchen já lançou 15 álbuns

O primeiro foi o My Name is Gretchen, de 1979. O mais recente é Rody e Gretchen, lançado em 2016, em parceria com o DJ Rody.

4. Gretchen já se casou 17 vezes

Ela, porém, não gosta de falar sobre a quantidade de relaiconamentos que já teve e costuma dizer que só oficializou cinco casamentos. Aqui, você pode conhecer cada um dos maridos de Gretchen.

5. Gretchen tem sete filhos

Não, ela não é mãe apenas de Thammy Miranda. A mais nova é Valentina, de sete anos. Em março, a artista reencontrou um de seus filhos que não via há anos durante o programa 'Hora do Faro'.

6. Gretchen já disputou uma eleição municipal

Em 2008, a artista se candidatou à prefeitura de Itamaracá (PE), pelo PPS. Ela conquistou apenas 343 votos (2,85% do total de votos válidos). Durante a campanha, ela chegou a prestar queixa na delegacia alegando que seu carro havia sido apedrejado durante um comício.

7. Gretchen é tema de um documentário

Sim, é isso mesmo. Gretchen Filme Estrada, de 2010, foi dirigido por Eliane Brum e Paschoal Samora e conta, em mais de uma hora de filme, a trajetória da artista e acompanha de perto a campanha política dela. O longa está disponível na íntegra no YouTube.

8. Gretchen tem um canal no YouTube

Por lá, ela faz vlogs mostrando sua rotina, ensina receitas e responde perguntas de fãs, sempre no maior bom humor. O canal foi lançado em outubro de 2016 e conta com mais de 130 mil inscritos.

9. Gretchen já participou de dois realities show

O primeiro foi a Fazenda, em 2012, a quinta edição do reality. Já a segunda vez foi o Power Couple, em 2016, ao lado de seu 17º marido, Carlos Marques.

10. Gretchen já virou 'ingrediente de hambúrguer'

Num anúncio do Burger King do início do mês, a cantora aparece como o último dos itens que compõem o lanche Picanha Churras, que leva hamburguer de picanha, queijo cheddar, farofa crocante, maionese de alho assado e... Vinagretchen! Confira detalhes da propaganda.

Feliz aniversário, Gretchen! <3