'Feliz 14 anos, mozinho', declara Lazaro Ramos à Taís Araújo

Os atores Lazaro Ramos e Taís Araújo. Foto: Paulo Giandalia/ESTADÃO

Os atores Lázaro Ramos e Taís Araújo estão juntos há 14 anos. E a união do casal foi comemorada nas redes sociais nesta quinta-feira, 13.

"Canto para o mundo nosso amor, nossa parceria, porque tenho muito orgulho da família que somos. Tenho muito orgulho do nosso amor e por isso, hoje, quando completamos 14 anos juntos, mais uma vez venho dizer publicamente que te amo", escreveu Lázaro, no perfil oficial dele no Twitter.

O ator também disse que o relacionamento com Taís o faz mais forte e feliz: "Cada vez que sorrimos juntos ou nos damos as mãos para vencer um desafio, a sensação de não estar sozinho se renova. Obrigado por tudo".

Os fãs do casal comemoraram junto. "Tomara que Deus conceda bodas de prata e bodas de ouro. Vocês são exemplo de casal" e "Estou muito feliz em ver os dois juntos desde Cobras e Lagartos" foram alguns dos comentários dos internautas.