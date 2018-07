Felipe Titto sofre ataque cardíaco e é internado em São Paulo

Ator deixou mensagem tranquilizando os fãs no Snapchat Foto: Snapchat/Reprodução

O ator Felipe Titto sofreu um ataque cardíaco na manhã deste domingo, 22. Apesar do susto, o paulistano, de 30 anos, foi internado na UTI do hospital São Luiz, no Morumbi, zona sul da capital, e passa bem. As informações são da revista "Quem".

De acordo com a publicação, a assessoria do ator confirmou a notícia, mas se limitou a dizer que Felipe está bem, sem dor, e que passará por novos exames. No Snapchat, ele deixou uma mensagem para tranquilizar os fãs: "Deu ruim, mas nós é zika".

A internação de Felipe Titto foi confirmada pelo hospital, que não quis entrar em detalhes sobre a situação do paciente. As causas do mal-estar ainda estão sendo averiguadas.