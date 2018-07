Felipe Titto inaugura restaurante de comida saudável

Inauguração será nesta quarta-feira, 7 Foto: Globo/Pedro Curi

Felipe Titto inaugura seu restaurante, o 3T Fit, nesta quarta-feira, 7, em São Paulo. O empreendimento do ator é especializado em comidas saudáveis e será montado dentro em contêiner.

Rodrigo Francisco e Johnye Taves são os chefs responsáveis pelo cardápio do restaurante. Os pratos são apimentados e termongênicos, ou seja, aceleram o metabolismo, para ajudar na perda de gordura corporal.

No momento, o 3T Fit estará na Fispal Food Service, feira culinária, a partir das 16h do dia 7. A primeira instalação fixa será no estacionamento do Be The Best, na Granja Viaja, em São Paulo.