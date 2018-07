Felipe Neto provoca Biel e ele responde: 'Tá mexendo com a pessoa errada'

Foto: Reprodução/Youtube

O youtuber Felipe Neto fez um vídeo em seu Snapchat no último domingo, 5, em que revela estar escrevendo o roteiro de um vídeo quando mostra, rapidamente, a imagem do cantor Biel. Pouco depois da publicação, Biel postou uma mensagem no Twitter direcionada ao youtuber.

No Snapchat, ele diz: "Então é assim, se a garota foi na favela, ela foi estuprada, abusada, pode xingar, mas se foi alguém famoso, vamos ficar caladinhos", ironizando a polêmica envolvendo Biel, que foi acusado de assediar uma repórter do Portal IG. Biel logo apagou o tuíte e Felipe o satirizou e prometeu que iria gravar um vídeo a respeito da acusação ao cantor o mais rápido possível.

Assista ao vídeo de Felipe Neto no Snapchat:

Ah ele apagou o tweet... Mas vamos eternizar né? Pq eu to com MUITO medo! pic.twitter.com/4ga7y8hsuV — Snap: felipenetoreal (@felipeneto) 5 de junho de 2016

Ae @Biel, vou correr p lançar o vídeo amanhã tá? Fica atento lá no canal. Bjinho na teta esquerda e ñ assedia mais ninguém até amanhã please — Snap: felipenetoreal (@felipeneto) 5 de junho de 2016

Publicação. Felipe Neto não fugiu de sua promessa e, na manhã desta segunda-feira, o vídeo sobre o caso foi publicado em seu canal do Youtube. Em poucas horas, o título do vídeo ficou entre os três assuntos mais comentados do Twitter.