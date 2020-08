Felipe Neto lança projeto com comunicadores negros no YouTube

Youtuber Felipe Neto lança projeto com objetivo de dar espaço para comunicadores negros Foto: YouTube / @Felipe Neto

O youtuber Felipe Neto lançou um projeto que começará no próximo sábado, 8, com objetivo de contratar comunicadores negros para que eles produzam vídeos para o canal do influenciador no YouTube. A ideia é dar espaço para os artistas, que receberão remuneração e estrutura.

Os vídeos produzidos serão publicados aos sábados, às 18h. O projeto conta com um investimento de cerca de R$ 100 mil, que engloba a contratação dos comunicadores, além da equipe e estrutura necessários para as gravações.

Até o momento já foram confirmados seis nomes de comunicadores que aparecerão no canal: Pedro Ottoni, Yuri Marçal, Thamirys Borsan, Douglas Carneiro, Rhudson Victor e Preta Araujo. Ottoni, que possui pouco mais de 390 mil seguidores no Instagram, será responsável pela estreia do projeto no canal de Felipe Neto, que conta com 39 milhões de inscritos.

“Eu acredito que pessoas em posição de privilégio devam refletir e agir sobre formas de ceder espaço para outras que possam se favorecer desse espaço para ter protagonismo”, declarou Felipe Neto. O objetivo é que os comunicadores atinjam novos públicos e conquistem novos seguidores.

*Estagiário sob supervisão de Charlise Morais