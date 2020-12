Felipe Neto ironiza fato de ter jogado futebol durante pandemia

Youtuber Felipe Neto entra para o ranking das cem pessoas mais influentes da revista ‘Time’ de 2020 Foto: Marcus Leoni

Felipe Neto usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 30, para fazer piada com o fato de ter 'furado a quarentena', ou seja, deixado o isolamento social, para jogar futebol com amigos recentemente.

O youtuber publicou uma montagem em que sua cabeça aparece no corpo de um goleiro do Botafogo. Ele também alterou sua biografia no Twitter "pra ficar condizente com a realidade".

Agora, além de suas informações de contato, a descrição do youtuber agora traz o texto: "O seu goleirão. Hipócrita desde 1988. Chato. Tio".

Do jeito que as coisas andam no Botafogo, não terá outro jeito... pic.twitter.com/kTTI3wLmKv — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 30, 2020 Mudei a Bio do Twitter pra ficar condizente com a realidade. — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 30, 2020

Entenda o caso envolvendo Felipe Neto e a quarentena

No último dia 29 de dezembro, Felipe Neto foi alvo de críticas e acusações de "hipocrisia" nas redes sociais pelo fato de ter jogado futebol em um momento de lazer durante a pandemia do novo coronavírus. Ele costuma adotar um discurso incisivo em apoio ao isolamento social.

"Errei. Decidi jogar um último futebol do ano. Como goleiro, indo e voltando de máscara, sem contato com ninguém e passando álcool em tudo”, desculpou-se posteriormente, destacando que a ação foi “um erro": “não cometerei novamente até a vacina”.

Felipe Neto ainda pediu desculpas pelo “mau exemplo” e, algumas horas depois, disse que ficará em quarentena para “que absolutamente ninguém corra qualquer risco caso eu tenha pego alguma coisa”.