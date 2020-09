Felipe Neto entra para a lista das pessoas mais influentes da ‘Time’ de 2020

Youtuber Felipe Neto entra para o ranking das cem pessoas mais influentes da revista ‘Time’ de 2020 Foto: Marcus Leoni

Felipe Neto entrou nesta terça-feira, 22, para a lista de 2020 das cem pessoas mais influentes da revista Time. Além do youtuber, o presidente do Brasil Jair Bolsonaro também entrou para o ranking. Os nomes dos selecionados foram divulgados nesta noite no site da publicação.

“É uma honra indescritível compor essa lista, principalmente por saber que lutei com todas as forças para usar a minha influência para o bem, para a ciência, o combate à desinformação e, claro, para a diversão de milhões de famílias no Brasil”, disse Felipe Neto ao Estadão sobre entrar pela primeira vez para a tradicional lista da revista estadunidense.

Ao comentar o anúncio desta terça, o influenciador digital também falou sobre o futuro: “Continuarei com estes valores e levando a sério a responsabilidade da influência que acabo gerando na vida das pessoas”.

O artigo sobre Felipe publicado no site da revista foi escrito pelo deputado federal David Miranda. "O influenciador digital de maior importância no Brasil, possivelmente no mundo", escreveu o político eleito pelo Rio de Janeiro. A edição impressa TIME100 deste ano chegará às bancas na sexta-feira, 25.

Fui eleito pela TIME uma das 100 personalidades mais influentes do mundo.https://t.co/Ude1POjXat Apenas 10 brasileiros entraram pra lista até hj. Torno-me o 11º, junto a Lula, Dilma, Jorge P. Lemann, Joaquim Barbosa, Neymar, Medina, Graça Foster e 3 troços. Foto: Leo Aversa pic.twitter.com/AzZoHlkFw9 — Felipe Neto (@felipeneto) September 23, 2020

O youtuber vem enfrentando ataques desde que começou a se posicionar politicamente e contra o governo de Jair Bolsonaro. Felipe Neto foi alvo, em julho, de um boato mentiroso que o associava a pedofilia. Em agosto, o youtuber aceitou o convite do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para participar de uma reunião sobre o projeto de lei das fakes news.

Esta não é a primeira vez que o youtuber brasileiro se torna notícia internacional. Em julho, o jornal The New York Times publicou um vídeo no qual Felipe faz críticas ao presidente dos Estados Unidos Donald Trump e ao do Brasil, Jair Bolsonaro.

Aliás, na edição do ano passado Jair Bolsonaro também estava entre as cem pessoas mais influentes do mundo da revista Time. O presidente do Brasil foi descrito pela publicação na época como "um personagem complexo", que representa uma ruptura com uma década de corrupção, mas que também é "um garoto propaganda da masculinidade tóxica".

Confira a lista completa das cem pessoas mais influentes da revista Time.