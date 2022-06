Felipe Neto e Yudi Tamashiro defendem Priscilla Alcantara após críticas por tatuagem

Felipe Neto e Yudi Tamashiro saíram em defesa de Priscilla Alcantara após críticas por tatuagem. Foto: Instagram/@felipeneto/@priscillaalcantara/@yuditamashiro

A cantora Priscilla Alcantara compartilhou a foto de sua nova tatuagem nas redes sociais no sábado, 11, e tem sido criticada pelos seguidores. Muitos internautas questionaram se ela deixou de ser evangélica após verem o desenho de garça na costela da artista.

Após a repercussão nas redes sociais, o influenciador Felipe Neto saiu em defesa de Priscilla e questionou no Twitter: "Quer dizer que tem gente condenando a moça evangélica por fazer tatuagem? Essas pessoas fazem a barba? Cortam o cabelo? Usam poliéster? Comem porco? Comem frutos do mar? Só para avisar que a Bíblia condena tudo isso igualmente".

Quem também se pronunciou sobre o caso foi o apresentador Yudi Tamashiro, que também é evangélico e amigo de longa data de Priscilla. Os dois ficaram conhecidos por apresentarem o programa infantil Bom Dia & Cia, do SBT, e seguiram caminhos diferentes na carreira, mas parecidos na religião.

O apresentador publicou um vídeo no Instagram e defendeu a cantora, após internautas criticarem uma fala de Yudi, no podcast The Chinelapa Show. Na ocasião, ele falou sobre o comportamento da amiga: "Ela saiu, digamos, do gospel e pelo que fico sabendo de pessoas próximas, ela continua buscando a palavra [de Deus], mas agora se encontra em outro meio".

No entanto, no vídeo publicado nesta quinta-feira, 16, Yudi disse que estavam tentando criar intriga entre os dois e comentou sobre a tatuagem de Priscilla. "Ela é como se fosse minha irmã e estão pegando uma entrevista e falando que estou falando mal dela por causa da tatuagem, mas não tem nada a ver", afirmou.

Yudi ainda acrescentou que tem o corpo cheio de tatuagens e que vai continuar fazendo porque não vê como pecado. "Ninguém é mais crente do que o outro crente. Aquele que está de pé, cuidado para que não caia", completou.