Felipe Neto é vaiado ao receber principal prêmio do MTV MIAW

O youtuber Felipe Neto foi vaiado pelo público quando subiu ao palco do MTV MIAW para receber o principal prêmio da noite Foto: Instagram/@felipeneto

O youtuber Felipe Neto levou o prêmio de Ícone MIAW, a categoria mais importante do MTV MIAW (Millenials Awards). A premiação foi gravada na quarta-feira, 24, em São Paulo, mas só será veiculada na quinta-feira, 25, às 22h na MTV. Ao subir no palco para receber a estatueta, que foi entregue pelo jogador Daniel Alves e a cantora Karol Conká, no entanto, ele foi vaiado por quem estava acompanhando a premiação.

“Esse prêmio é de todo mundo que se dedica diariamente a fazer conteúdo seja onde for, já que todo mundo hoje tem direito a subir neste palco e receber o troféu", falou Felipe, que concorria com Anitta, MC Kevinho, Kondzilla, Neymar, Pabllo Vittar, Nego do Borel e Whindersson Nunes na categoria em que foi escolhido por voto popular.

Com vaias cada vez mais fortes vindas do público, o youtuber se irritou e mandou uma mensagem para os haters que o encaravam ao vivo. "E se você vaia hoje alguém, talvez seja o seu sonho estar aqui em cima um dia. Pode pegar essa vaia e ir embora frustrado porque eu vou embora feliz pra caramba. Fui”, bradou Felipe.

No Twitter, Felipe agradeceu aos fãs mais uma vez pelo prêmio. “Eu tenho o fandom mais incrível do mundo”, escreveu. “Muito obrigado por serem os melhores fãs que existem galera. Todos vocês! Todos! Seja o que assiste um vídeo ou o que assiste todos. Muito obrigado por vocês existirem!!!”, completou, também retuitando algumas mensagens de fãs que o apoiavam.

Eu tenho o fandom mais incrível do mundo ❤️❤️❤️ — Felipe Neto (@felipeneto) 24 de maio de 2018

Muito obrigado por serem os melhores fãs q existem galera. Todos vocês! Todos! Seja o q assiste 1 vídeo ou o q assiste todos. Mto obrigado por vcs existirem!!! — Felipe Neto (@felipeneto) 24 de maio de 2018

Veja abaixo o momento em que Felipe recebe o prêmio e é vaiado.



Vídeo: Charlise Morais/Estadão