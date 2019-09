Felipe Neto é indicado para receber medalha de mérito da Câmara dos Deputados

O influenciador digital e youtuber Felipe Neto foi indicado para receber uma medalha de mérito da Câmara dos Deputados. Foto: Instagram/@felipeneto

Felipe Neto foi indicado pelo deputado federal Mário Heringer (PDT-MG) para receber a Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados. Trata-se da mais alta comenda conferida pelo órgão legislativo. O motivo foi a "ação de coragem e posição de liderança" que o youtuber demonstrou ao distribuir 14 mil livros com temática LGBT na Bienal do Livro do Rio, uma resposta à decisão do prefeito Marcelo Crivella (PRB) de recolher exemplares que traziam personagens homossexuais se beijando.

Em ofício assinado pelo parlamentar, ao qual o E+ teve acesso (veja aqui), o youtuber é parabenizado pelo "mérito de todo o trabalho exercido".

"Ação de coragem e posição de liderança num cenário conturbado e marcado por tentativa de calar a diversidade com base em censura deve ser reconhecida e aplaudida", diz Heringer no documento.

"Seu imediato censo de justiça lhe fez agir em prol da democracia, do direito de ter direitos. Colocou-se na mira de preconceituosos irracionais, ditos nacionalistas e defensores do bom costume – que só sabem espalhar o medo e o ódio. Entretanto, não o fez parar a luta pelo bem maior: a garantia de dias melhores e mais justos a todos", completou o deputado, que é segundo secretário da Câmara. A cerimônica de condecoração está programada para o dia 20 de novembro, no Plenário Ulysses Guimarães.

Por meio da assessoria de imprensa, Felipe Neto disse que "ser agraciado com a medalha mais importante do poder legislativo é uma honra e uma alegria indescritíveis" diante dos ataques que ele vem sofrendo. "Isso me ajuda a reunir mais forças e a ter cada vez mais certeza de que estou no caminho certo. No caminho da luta pelo amor, pela união e pela diversidade e liberdade de expressão", afirmou.

Segundo o youtuber, "não é a política que está contra mim. São justamente alguns grupos reacionários e extremistas que não representam a classe política do país em sua totalidade que vêm me ameaçando e me atacando com mentiras descabidas, no intuito de destruir a minha imagem".

Indicação de Felipe Neto à medalha de mérito

No site da Câmara dos Deputados, é descrito que as indicações para a Medalha Mérito Legislativo podem ser feitas até o dia 30 de agosto. No entanto, o ofício que indica Felipe Neto à honraria foi assinado em 18 de setembro. Ao E+, o deputado Mário Heringer explicou que o prazo é antigo e "já caiu por medida da Mesa [Diretora da Câmara] há bastante tempo". Ele informou que a maioria das indicações já foram feitas, faltando apenas a de dois parlamentares.

A Medalha Mérito Legislativo da Câmara dos Deputados destina-se a autoridades, personalidades, instituições ou entidades, campanhas, programas ou movimentos de cunho social, civil ou militar, nacionais ou estrangeiros, que tenham prestado serviços relevantes ao poder legislativo ou ao Brasil, segundo informa o site da casa legislativa.

Sobre a indicação de Felipe Neto, o deputado disse que a fez "com muito prazer" e acredita que é a primeira vez que um influenciador digital é nomeado para a honraria. "A gente tem de entender que a juventude está aí para mostrar exatamente o antagonistmo, o enfrentamento a situações", justificou o parlamentar, fazendo referência a uma frase atribuída a Nelson Rodrigues que dizia que "toda unanimidade é burra".

Para Heringer, o que faz o mundo evoluir é a maneira de pensar diferente e afirma que "não se pode tirar o direito das pessoas de divergirem", independente do lado que elas estejam.