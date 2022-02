Felipe Neto decide fechar Twitter: 'Ambiente extremamente raivoso'

O youtuber Felipe Neto decide fechar conta no Twitter Foto: Instagram/@felipeneto

Felipe Neto decidiu tornar a conta do Twitter dele fechada. A rede social do youtuber só está aberta para quem estava seguindo o influenciador digital.

Em um vídeo, publicado no Instagram e fixado no próprio Twitter, ele explica que esta é a única plataforma em que é atacado por haters de forma agressiva e tóxica.

"É uma decisão que muda muito a minha vida nas redes sociais. Eu decidi trancar o meu perfil do Twitter", disse e acrescentou.

Felipe Neto pretende fazer um teste: "Já tem algum tempo que percebo que o Twitter está cada dia mais tóxico. Está virando um ambiente extremamente odioso, raivoso e não, 'ah, galera só criticando', mas parece que virou a essência do Twitter", analisa.

Para Felipe Neto, é uma tentativa constante de os internautas conseguirem seguidores através dos retuítes.

"Eu pensei: 'Cara, o meu YouTube gera zero hate, com conteúdo leve, pra família...o meu Instagram agora leva zero hate. Sou eu mostrando minha vida, os bastidores das coisas. Meu TikTok é zero hate. O único lugar em que as pessoas tinham uma visão pouco honesta é no Twitter", afirma.

Assista ao vídeo: