Felipe Neto chega aos 9 milhões de inscritos e pintará o cabelo de rosa

Quando chegou aos oito milhões de inscritos em seu canal, Felipe Neto pintou seu cabelo de azul. Para incentivar ainda mais o público, o youtuber começou a campanha #CabeloRosaFelipeNeto, ou seja, com nove milhões de pessoas, ele pintaria o cabelo de rosa.

A meta do youtuber era chegar à marca no dia 31 de março, mas os resultados foram mais rápidos que o previsto e ele alcançou o número desejado, além de ser o tópico mais comentado do Twitter em todo o Brasil.

Felipe Neto marcou para pintar seu cabelo na quarta-feira e já tem até horário marcado no salão. Na quinta-feira, 23, ele fará o primeiro vídeo com o novo visual.

Os fãs estão muito ansiosos e já até imaginam como o youtuber ficará depois da mudança:

Se não me quis assim/ não me procure quando eu estiver assim #CabeloRosaFelipeNeto pic.twitter.com/jOOH2WhVCy — tati não, elsa (@crybaby_6) 21 de fevereiro de 2017