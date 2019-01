Felipe Neto 'bane' MC Melody e critica pai por exposição da filha

Felipe Neto criticou sexualização da cantora Mc Melody, de 11 anos. Foto: Instagram/@felipeneto/@melodyoficial3

O youtuber Felipe Neto afirmou em sua conta do Twitter que 'baniu' a funkeira Mc Melody de seu canal por causa da forma como a jovem de 11 anos é exposta publicamente.

“Galera, infelizmente a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai que não faria mais react [vídeos de reação] enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu que ia mudar, mas só piorou. E piorou muito. Ela tem 11 anos. 11. E eu tive que censurar uma foto para poder exibir”, escreveu o youtuber, que costumava fazer vídeos reagindo aos lançamentos da cantora.

Para Felipe, a jovem apresenta um comportamento erótico e de forte apelo sexual, o que não condiz com a idade de Melody. Além disso, disse que conversou tanto com a garota, quanto com o pai, sobre a mudança de comportamento, mas não obteve sucesso. “Enquanto isso, todas as entidades que dizem querer ‘proteger as crianças’ fecham os olhos e ignoram o que está acontecendo. Ninguém faz absolutamente nada. Cansei”, desabafou.

“Eu quero lembrar a todos, por favor, a Melody é uma criança, uma menina ingênua que não faz a menor ideia de tudo isso que acontece. Ela é um doce de criança. Veio aqui ano passado e me trouxe um desenho que ela fez de mim. Por favor, não maltratem ela. Ela não tem culpa de nada”, concluiu.

Em entrevista ao Extra, Belinho, o pai de Melody, mostrou estar "surpreso" com as críticas: "Sempre tivemos uma ótima relação com ele e não entendemos o que rolou".

"Não temos intenção nenhuma de sexualizar ninguém, muito menos minha filha. Infelizmente, ela não pode ir à praia e colocar um biquíni que já é 'sexualização'. Se faz uma foto séria, já está fazendo 'carão'. Somos atacados de todos os lados", prosseguiu.

Veja os tuítes publicados por Felipe Neto:

Galera, infelizmente a Melody está banida do meu canal. Havia informado ao seu pai q não faria mais react enquanto ela fosse sensualizada. Ele me prometeu q ia mudar, mas só piorou. E piorou muito. Ela tem 11 anos. ONZE. E eu tive q censurar uma foto p/ poder exibir. pic.twitter.com/dagN3wZCpU — Felipe Neto (@felipeneto) 16 de janeiro de 2019

Eu tentei de todas as formas mudar isso. Conversei com ela, conversei com o pai. Nada adiantou. Enquanto isso, todas as entidades q dizem querer "proteger as crianças" fecham os olhos e ignoram o q está acontecendo. Ngm faz absolutamente nada. Cansei. — Felipe Neto (@felipeneto) 16 de janeiro de 2019

2 vezes o MP investigou a sexualização da Melody. E não aconteceu NA-DA. Já a Loma foi imediatamente investigada e proibida de cantar qnd saiu da escola (o q tá certo), mas pq 2 pesos e 2 medidas? Pq nada acontece sobre a Melody? Não precisa pensar mto pra entender. pic.twitter.com/ETshQU7vrq — Felipe Neto (@felipeneto) 16 de janeiro de 2019