Felipe Franco se pronuncia sobre Juju Salimeni ter pedido medida protetiva

Felipe Franco se manifestou nas redes sociais na terça-feira, 21, após o colunista Leo Dias divulgar que Juju Salimeni pediu medida protetiva contra o ex-marido. A apresentadora registrou um boletim de ocorrência contra Felipe, em dezembro de 2019, alegando que ele invadiu sua casa em Alphaville.

"Vocês conhecem a índole do Franco. Sabem como funciona. Estou firmão, estou feliz. Deus sabe o que faz. Continuo firme e forte com a minha gata Eva Andressa. Então, a felicidade incomoda", disse o treinador em seus stories no Instagram.

Entenda o caso

Juju Salimeni estava casada há 14 anos com Felipe Franco quando anunciaram separação em junho de 2019. Porém, após ter sua casa invadida pelo ex-marido, sentiu-se ameaçada e pediu uma medida protetiva para impedir que o fisiculturista se aproximasse dela novamente.

Procurado pelo Estadão, o advogado de Juju, Newton Dias, confirmou que a medida está em vigor desde 5 de dezembro, porém afirmou que o processo corre em sigilo na Justiça e não pode dar mais informações sobre o caso.

O advogado de Franco, Sandro Nunes, declarou que: "Felipe acredita que em breve caberá à Justiça decidir de que lado está a verdade."