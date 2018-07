Felipe Dylon relembra gafe no 'Domingão do Faustão'

Em entrevista para Fábio Porchat, o cantor Felipe Dylon relembrou gafe que cometeu no 'Domingão do Faustão' Foto: Reprodução de cena do 'Programa do Porchat'/Record TV

O cantor Felipe Dylon, um dos jurados no programa Canta Comigo, apresentado por Gugu Liberato na Record TV, foi o entrevistado no Programa do Porchat da quarta-feira, 25, e relembrou a gafe que cometeu quando participou do quadro Ding Dong, do Domingão do Faustão, em 2016.

No quadro, personalidades tentam adivinhar nomes de músicas e, se acertam, o artista aparece e canta ao vivo no programa. O problema foi que Felipe Dylon apareceu antes da música começar a tocar, estragando a brincadeira, e levou bronca do apresentador Fausto Silva.

"Foi demais, cara. Explicaram para a gente meio que rápido, antes de começar o programa, e na hora que tocou a campainha eu abri a porta sem querer", explicou Dylon, rindo. "Fiquei meio que bolado assim na hora, mas depois foi tranquilo", completou. Após a gafe de Felipe, o programa mudou a configuração do quadro para evitar que o episódio se repetisse.

Clique no link para ver a entrevista e relembre abaixo a gafe.