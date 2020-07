Felipe Araújo e Ferrugem começam live no YouTube; saiba assistir

Felipe Araújo e Ferrugem Foto: Divulgação de live entre Felipe Araújo e Ferrugem

Felipe Araújo e Ferrugem deram início a uma live no YouTube na tarde deste sábado, 18. A apresentação começou por volta das 15h.

A apresentação ao vivo conta com participação do "mestre da resenha" Fred, do canal Desimpedidos, e da "chef assadora" Helô Palácio.

A ideia é fazer um churrasco de aniversário para Felipe Araújo, que completou 25 anos no último dia 2. O cantor é irmão de Cristiano Araújo, que morreu em acidente de carro em 2015.

Como assistir à live de Felipe Araújo e Ferrugem