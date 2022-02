Nasce segundo filho de Felipe Andreoli e Rafa Brites

Leon, segundo filho Felipe Andreoli e Rafa Brites, nasceu às 20h40 desta terça-feira, em São Paulo Foto: Instagram / @andreolifelipe

O segundo filho de Felipe Andreoli e Rafa Brites nasceu nesta terça-feira, 22, na Maternidade Pro Matre, em São Paulo. O menino se chama Leon e o jornalista compartilhou o momento em seu Instagram

"Tava tocando Because, dos Beatles e aí, no exato momento em que você saiu da barriga, começou a tocar Here Comes the Sun. Foi lindo, mágico", escreveu.

Na publicação, ele também falou sobre Rafa e disse que, desta vez, ele chorou menos do que no nascimento do primeiro filho. Os dois já são pais do Rocco, de quatro anos.

"A mamãe está ótima, foi aquela guerreira de sempre e já tá super disposta, agarrada na cria. O papai desta vez chorou menos, o que não significa pouco, porém, vibrou e aproveitou cada segundo."