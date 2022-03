Fedez revela que removeu tumor raro no pâncreas

O rapper italiano Fedez, de 32 anos, comunicou os seguidores nas redes sociais que passou por uma cirurgia para tirar um tumor Foto: ANSA

O rapper italiano Fedez revelou nesta quinta-feira, 24, que passou por uma cirurgia para a retirada de um tumor raro no pâncreas. O músico já tinha anunciado que lutava contra uma doença grave, mas preferiu esperar a operação para contar ao público qual é seu problema de saúde.

"Na semana passada, descobri um raro tumor neuroendócrino no pâncreas. Um daqueles que, se você não descobre a tempo, não é um convivente simpático para se ter dentro do próprio corpo", contou o artista em uma publicação no Instagram, acompanhada de uma foto na qual ele aparece de pé ao lado de um leito de hospital.

"Razão pela qual tive de me submeter a uma cirurgia de seis horas de duração para remover uma parte do pâncreas (incluindo o tumor)", acrescentou. Segundo o rapper, ele está se sentindo bem e não vê a hora de voltar para casa e reencontrar os filhos, Leone e Vittoria, frutos de seu casamento com a influenciadora digital Chiara Ferragni.

"Ainda vai demorar um pouco. Obrigado aos médicos, cirurgiões e enfermeiros que estiveram ao meu lado nesses dias intensos. Um obrigado imenso também por todas as mensagens de apoio e positividade que chegaram até mim", concluiu .

Com 32 anos de idade, Fedez é um dos nomes mais populares da música italiana na atualidade. "Ficamos assustados com tudo: com o diagnóstico, a cirurgia, a recuperação, nossa vida e o futuro de nossa família. A cirurgia de terça-feira correu bem, e agora ele está se recuperando, e espero que isso seja apenas uma lembrança ruim que nos ensinou, mais uma vez, a importância de se aproveitar a vida ao máximo todos os dias", escreveu a influenciadora no Instagram.