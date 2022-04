Fedez revela que perdeu 10 kg desde operação para remover tumor

Fedez falou sobre o processo de recuperação pós-cirurgia e revelou que perdeu 10kg. Foto: ANSA

O rapper italiano Fedez informou nesta terça-feira, 19, que desde que passou por uma cirurgia para retirar um tumor no pâncreas já perdeu "quase de 10 quilos" e que ainda está em processo de recuperação.

No entanto, revelou aos seus milhões de seguidores que "não vê a hora de ficar em forma e voltar a subir em um palco".

Fedez, 32 anos, passou por uma cirurgia no dia 22 de março para remover um tumor neuroendócrino no pâncreas, um problema de saúde bastante raro. Nas suas redes sociais, desde que retornou do hospital, o artista mostra momentos com os filhos e em família.

O rapper é um dos artistas mais populares da Itália e, ao lado da influenciadora digital Chiara Ferragni, forma o casal mais badalado do país.