Fedez recebe alta após cirurgia para retirada de tumor

Fedez deixa hospital de mãos dadas com Chiara Ferragni. Foto: ANSA

O rapper italiano Fedez recebeu alta de um hospital em Milão nesta quinta-feira, 31, nove dias depois de ter passado por uma cirurgia para remoção de um tumor no pâncreas.

"Estou bem, é belo sair", disse o astro ao deixar o Hospital San Raffaele acompanhado de sua esposa, a influenciadora digital Chiara Ferragni.

No último dia 22 de março, Fedez passou por uma cirurgia de seis horas para remover um tumor neuroendócrino no pâncreas. "Um daqueles que, se você não descobre a tempo, não é um convivente simpático para se ter dentro do próprio corpo", contou o músico na semana passada.

Com 32 anos de idade, Fedez é um dos nomes mais populares da música italiana na atualidade e forma com Ferragni o casal mais badalado do país.